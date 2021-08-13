«Запомните этот момент»: блогеры Мася и Александр Шпак развелись

Фото: Instagram/sashashpakofficial

Эпатажные блогеры Ирина Мещанская, более известная как Мася Шпак, и Александр Шпак официально развелись. Об этом Мещанская в пятницу, 13 августа, сообщила в своем Instagram.

— Свобода и новая жизнь впереди. А в прошлом осталось прошлое, буду помнить только хорошее, — написала она в своем аккаунте в социальной сети.

Подписчики огорчились, что Мася и Шпак перестали быть парой.

«Сашка прям расстроенный»; «Как жаль! Нравились как пара»; «Как-то грустненько даже стало», — комментируют они пост.

На опубликованных кадрах видно, что девушка, кажется, искренне рада произошедшему событию. А вот лицо ее экс-супруга говорит о том, что он не слишком доволен разводом.

«Саша грустный на видео, как будто заплакать хочет»; «Ирин, ну неужели так весело и радостно? У Саши улыбка натянутая»; «Саша грустный», — подметили фолловеры Мещанской.

Недавно сообщалось, что супруга футболиста Павла Мамаева Алана откровенно рассказала о своем разводе со спортсменом. По словам Мамаевой, бывший муж выгнал ее из своей квартиры. Он планировал, чтобы дети остались жить с ним под присмотром няни. Однако Алана не согласилась на такие условия и переехала вместе с детьми в небольшую квартиру. По ее словам, в новом жилище старшему ребенку приходится спать на балконе.