Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Санаторий с 443 детьми подтопило дождями в Анапе

Михаил Алимов

Происшествия
Санаторий с 443 детьми подтопило дождями в Анапе
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Россия, Краснодарский край, Анапа, Пионерский проспект, 40 Карта всех событий

Дожди подтопили санаторий «Черноморская зорька» в Анапе. В нем отдыхают 443 ребенка из Коми. Об этом в субботу, 14 августа, сообщили в оперштабе Краснодарского края.

Вода проникла в подвал жилого корпуса.

— Сейчас задача — откачать воду. Детям в корпуса доставляют питание, ситуация не критична, эвакуация не требуется, — говорится в сообщении оперштаба, приведенного РИА Новости.

Отмечается, что власти региона контролируют ситуацию.

13 августа в Керчи началась эвакуация жителей из подтопленных из-за дождей районов в пункт временного размещения. Для борьбы с последствиями стихии направили группировку сил и средств из 1034 человек, 292 единиц техники, 17 плавсредств и 48 мотопомп. Аварийно-восстановительные работы, как уточнили в МЧС, ведутся в круглосуточном режиме.

В тот же день из-за ожидаемого выпадения большого количества осадков в Анапе ввели режим ЧС. В ликвидации существующих последствий стихии задействованы около 100 человек.

Недавно сообщалось, что более 900 детей эвакуировали из лагерей в Краснодарском крае из-за подтоплений. Из «Огонька» эвакуированы 332 ребенка, из «Лебяжьего берега» — 225 детей, из «Ровесника» — 45. Всего эвакуированы 932 ребенка, в местах эвакуации для них организовано питание.

Читайте также:
непогодаподтоплениеКраснодарский край
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Покаяние на краю пропасти

Владимир Платонов
Владимир Платонов

Шанс получить двойной выигрыш

Митрополит Калужский Боровский Климент 
Митрополит Калужский Боровский Климент 

Время, когда легко быть щедрым

Вадим Коженов
Вадим Коженов

Нужен один порядок для всех

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Собраться вместе нам ничто не помешает

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Москаль назвал Зеленского трусом

Юрий Крестинский
Юрий Крестинский

Вакцина доказала эффективность

Все мнения
О проекте