Санаторий с 443 детьми подтопило дождями в Анапе

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Россия, Краснодарский край, Анапа, Пионерский проспект, 40 Карта всех событий

Дожди подтопили санаторий «Черноморская зорька» в Анапе. В нем отдыхают 443 ребенка из Коми. Об этом в субботу, 14 августа, сообщили в оперштабе Краснодарского края.

Вода проникла в подвал жилого корпуса.

— Сейчас задача — откачать воду. Детям в корпуса доставляют питание, ситуация не критична, эвакуация не требуется, — говорится в сообщении оперштаба, приведенного РИА Новости.

Отмечается, что власти региона контролируют ситуацию.

13 августа в Керчи началась эвакуация жителей из подтопленных из-за дождей районов в пункт временного размещения. Для борьбы с последствиями стихии направили группировку сил и средств из 1034 человек, 292 единиц техники, 17 плавсредств и 48 мотопомп. Аварийно-восстановительные работы, как уточнили в МЧС, ведутся в круглосуточном режиме.

В тот же день из-за ожидаемого выпадения большого количества осадков в Анапе ввели режим ЧС. В ликвидации существующих последствий стихии задействованы около 100 человек.

Недавно сообщалось, что более 900 детей эвакуировали из лагерей в Краснодарском крае из-за подтоплений. Из «Огонька» эвакуированы 332 ребенка, из «Лебяжьего берега» — 225 детей, из «Ровесника» — 45. Всего эвакуированы 932 ребенка, в местах эвакуации для них организовано питание.