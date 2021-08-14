В Турции началось расследование крушения Бе-200

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Причины крушения пожарного самолета Бе-200 начали расследовать в Турции. Об этом заявили в министерстве сельского и лесного хозяйства Турции в субботу, 14 августа.

В ведомстве отметили, что в настоящий момент проводятся процедуры опознания и технические экспертизы.

— Сейчас проходят судебно-медицинские процедуры опознания. Продолжаются технические экспертизы и юридическое исследование, — сообщили РИА Новости.

Пожарный самолет Бе-200, который Турция арендовала у России для тушения лесных пожаров, разбился в субботу, 14 августа, в горах в районе турецкого города Кахраманмараш. На борту находилось восемь членов экипажа: шесть из России и двое из Турции. Все они погибли.

После случившегося Владимир Путин выразил глубокие соболезнования семьям погибших, а также поручил министру обороны РФ Сергею Шойгу посмертно наградить российских военных.

Помимо этого, главный эксперт Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Федор Борисов оценил основную версию трагедии. По последним данным, самолет Бе-200 не смог набрать нужную для забора воды высоту и разбился.