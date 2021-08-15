Названы три не склонных к любви знака зодиака

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Многие мечтают об идеальных и гармоничных отношениях. Астрологи предупреждают, что с представителями трех знаков зодиака их выстроить сложнее, чем с остальными.

Козероги

Они по натуре сдержанны и не привыкли признаваться в любви. Более того, в отношениях предпочитают руководствоваться холодным расчетом, а не чувствами.

Близнецы

Представители этого знака излишне любвеобильны. Они не скрывают своих чувств от партнера, но могут быстро найти нового и прекратить существующие отношения.

Тельцы

В романе с Тельцами может показаться, что они обращают мало внимания на своих избранников. Вполне вероятно, что это так: представители данного знака по натуре эгоисты, им больше нравится, когда любят их, а не наоборот. Тельцы часто бывают одиноки, передает ФАН.

Недавно астрологи назвали три знака зодиака, представительницам которых постоянно изменяют.

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