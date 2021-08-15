Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Эксперт дал совет, что делать с засахаренным медом

Юлия Евграфова

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
Эксперт дал совет, что делать с засахаренным медом
Фото: Виктор Хабаров

Оптимальная температура для кристаллизации меда — плюс 14 градусов. Если температура в помещении меньше этого показателя или больше, то данный процесс замедляется. Также, когда мед держат на свету, он быстрее кристаллизируется. О том, как «реанимировать» это лакомство, «Вечерней Москве» рассказал ученый-пчеловод Дмитрий Богуславский.

— Около 80 процентов всего меда — это сахара, 20 процентов — вода. Из сахаров — около половины глюкозы, остальное — фруктоза. Поэтому рано или поздно происходит процесс кристаллизации. Зависит от ботанического происхождения меда, условий его хранения, температуры. Чтобы мед не испортить, нужно подогреть его на водяной бане при температуре 40 градусов. Но как только температура будет выше 45 градусов, многие его полезные свойства пропадут, — сказал собеседник «ВМ».

Также ученый-пчеловод посоветовал россиянам покупать мед в августе–сентябре и у знакомых пасечников. Потому что сейчас существует целая индустрия подделки этого лакомства, заключил специалист.

Читайте также:
медсоветырецепт
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Покаяние на краю пропасти

Владимир Платонов
Владимир Платонов

Шанс получить двойной выигрыш

Митрополит Калужский Боровский Климент 
Митрополит Калужский Боровский Климент 

Время, когда легко быть щедрым

Вадим Коженов
Вадим Коженов

Нужен один порядок для всех

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Собраться вместе нам ничто не помешает

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Москаль назвал Зеленского трусом

Юрий Крестинский
Юрий Крестинский

Вакцина доказала эффективность

Все мнения
О проекте