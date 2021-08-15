Эксперт дал совет, что делать с засахаренным медом

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Оптимальная температура для кристаллизации меда — плюс 14 градусов. Если температура в помещении меньше этого показателя или больше, то данный процесс замедляется. Также, когда мед держат на свету, он быстрее кристаллизируется. О том, как «реанимировать» это лакомство, «Вечерней Москве» рассказал ученый-пчеловод Дмитрий Богуславский.

— Около 80 процентов всего меда — это сахара, 20 процентов — вода. Из сахаров — около половины глюкозы, остальное — фруктоза. Поэтому рано или поздно происходит процесс кристаллизации. Зависит от ботанического происхождения меда, условий его хранения, температуры. Чтобы мед не испортить, нужно подогреть его на водяной бане при температуре 40 градусов. Но как только температура будет выше 45 градусов, многие его полезные свойства пропадут, — сказал собеседник «ВМ».

Также ученый-пчеловод посоветовал россиянам покупать мед в августе–сентябре и у знакомых пасечников. Потому что сейчас существует целая индустрия подделки этого лакомства, заключил специалист.