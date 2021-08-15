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Лопес удалила все фотографии с бывшим возлюбленным и отписалась от него в соцсетях

Виктория Непомнищева

Общество
Лопес удалила все фотографии с бывшим возлюбленным и отписалась от него в соцсетях
Фото: www.instagram.com/jlo / Официальная страница Дженнифер Лопес в Instagram

Известная певица Дженнифер Лопес в апреле рассталась со своим возлюбленным бейсболистом Алексом Родригесом. Теперь исполнительница решила окончательно стереть его из своей жизни. Лопес удалила все совместные снимки со спортсменом, а также отписалась от него в социальных сетях.

Родригес же не спешит удалять совместные фотографии с певицей из своих аккаунтов. По информации СМИ, он до последнего надеялся на воссоединение со звездой, передает издание «Экономика сегодня».

Лопес и Родригес начали встречаться в 2017 году. Влюбленные сначала скрывали роман, но потом начали вместе выходить в свет. СМИ то и дело писали об изменах Родригеса, но даже это не помешало звезде принять предложение от избранника. Их свадьба должна была состояться в прошлом году, но из-за ограничительных мер в связи с пандемией ее пришлось отложить. Позднее вновь появились слухи о проблемах в отношениях пары. В апреле Лопес официально подтвердила расставание с Родригесом.

Лопес удалила все фотографии с бывшим возлюбленным и отписалась от него в соцсетяхФото: Инстаграм Дженифер Лопес

Летом стало известно, что певица воссоединилась со своим бывшим возлюбленным, актером Беном Аффлеком. В конце июля она опубликовала на своей странице в Instagram фотографии с празднования своего 52-летия. На одной из них певица целует актера.

Поклонники пары ждали официального подтверждения их воссоединения. Слухи о том, что Бен Аффлек и Дженнифер Лопес вновь вместе, ходили уже давно. В июне этого года папарацци поймали целующихся влюбленных в одном из ресторанов Малибу. Также СМИ сообщали, что певица решила перебраться в Лос-Анджелес, чтобы быть ближе к своему возлюбленному.

Аффлек и Лопес встречались в начале 2000-х годов. Актер даже сделал предложение своей возлюбленной, однако свадьба не состоялась. А в 2004 году стало известно, что пара распалась.

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