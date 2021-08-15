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Пара из Москвы назвала новорожденную дочь Психосоматикой

Полина Долганова

Общество
Пара из Москвы назвала новорожденную дочь Психосоматикой
Фото: Pixabay

Молодая семейная пара из Москвы назвала новорожденную дочь Психосоматикой. Об этом в воскресенье, 15 августа, сообщает Telegram-канал «Мослента».

Отмечается, что отец девочки таким образом хотел доказать свою любовь к психологии. Теперь он называет себя отцом Психосоматики.

В семейном кругу девочку планируют называть Сомочкой.

Российский музыкальный критик Сергей Соседов негативно высказался о привычке некоторых людей, в том числе и звезд шоу-бизнеса, называть детей редкими и необычными именами. По мнению критика, такое поведение можно назвать просто «выпендрежем». Соседов пояснил, что ребенку со странным именем в будущем придется нелегко.

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