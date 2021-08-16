Выставка «Дело было летом» открылась в Музее «Царицыно»

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Музей-заповедник «Царицыно» представляет выставку «Дело было летом», которая открылась в пейзажном парке. Экспозиция посвящена подмосковным дачам конца XIX — начала XX века.

Посетители увидят более 90 старинных фотографий из собрания фонда «Московское время», Российской государственной библиотеки и коллекции М. В. Золотарева. Визуальный ряд дополняют цитаты из рассказов Антона Чехова, Ивана Бунина, Леонида Андреева и из мемуаров и писем их современников расскажут о «великом дачном переселении».

К 1917 году под Москвой насчитывалось около 20 тысяч дач. Названия поселков жителям города хорошо знакомы и сегодня: Кунцево, Перово, Царицыно, Пушкино, Перловка. Образ дачной жизни с домашними спектаклями и обедами на веранде, самоваром, походами «по ягоды и грибы», катаниями на лодках, букетами полевых цветов и запечатлен на фотографиях.

Выставка открыта в рамках проведения фестиваля «Дачное Царицыно», который в этом году в онлайн-формате.

Выставку можно посмотреть бесплатно, сообщается на сайте музея.