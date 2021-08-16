Появились подробности убийства девушки у Лазоревого проезда в Москве

Фото: СК РФ

Россия, Москва, Лазоревый проезд Карта всех событий

Действиям 27-летнего мужчины, которого обвиняют в убийстве девушки у Лазоревого проезда, дана дополнительная квалификация. Об этом в воскресенье, 16 августа, рассказала старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

— Он обвиняется по статье «Убийство», — сказала Иванова.

Представитель ведомства также отметила, что мужчина во время допроса дал подробные показания и признал свою вину.

— Следствием будет дана дополнительная квалификация действиям задержанного по статье «Покушение на изнасилование», — заключила Иванова.

Инцидент произошел в ночь на субботу, 14 августа. Тело девушки 1988 года рождения с признаками удушения обнаружили в сквере у Лазоревого проезда.

Установлено, что мужчина хотел изнасиловать девушку, однако она оказала сопротивление. Злоумышленник не смог совершить свой преступный умысел, поэтому убил девушку и скрылся.

Позднее подозреваемого задержали сотрудники правоохранительных органов.

В СМИ была информация, что подозреваемого в убийстве заметили прохожие. Его застали на месте преступления. Он увидел подходящих людей, добежал до расположенной рядом реки, прыгнул в нее и переплыл.

До этого тело мужчины было обнаружено в туалете одного из заведений общественного питания в столичном районе Кунцево. Об этом в субботу, 14 августа, рассказали источники в городских экстренных службах. По их словам, мертвого мужчину нашли в ресторане фастфуда по улице Ельнинской, дом 23.