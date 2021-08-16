Тимофей Баженов: Животные не должны страдать из-за безответственности хозяев

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Автор и ведущий телепрограмм о природе Тимофей Баженов призвал владельцев экзотических животных не заниматься их перепродажей, а отдавать в зоопарки, ветеринарные или реабилитационные клиники. Ранее в Госдуме заявили о росте продаж экзотических питомцев после вступления в силу закона об ответственном обращении с животными.

— Любители экзотики массово покупали себе на потеху кобр, обезьянок, пауков, некоторые умудрялись даже заводить крокодилов. Всем им сложно выживать в условиях типичной московской квартиры или дачи. Такие владельцы не понимают, что причиняют своим питомцам боль, — заявил тележурналист.

По его словам, для комфортного существования редких видов их представителям нужны особые условия: уникальная обстановка, сложный рацион и температурный режим.

— И, конечно, необходим постоянный ветеринарный осмотр, — отметил Баженов.

Координатор экологического направления «Молодежки ОНФ» предупредил, что за нарушение требований к содержанию питомцев россиянам грозит административная или уголовная ответственность.

— Призываю не продавать экзотических животных, а сдавать их в зоопарки или другие места, где о них смогут позаботиться, — сказал Тимофей Баженов.

Лидер общественного движения отметил, что ведет программы о природе на протяжении многих лет.

— Я с большим уважением отношусь к животному и растительному миру каждого региона. Считаю, что «выдирание» животных из их привычной сферы обитания становится настоящим издевательством, которое обязательно надо пресекать, — заключил тележурналист.

Закон «Об ответственном обращении с животными» запрещает содержать дома около ста биологических видов. Полный перечень рыб, птиц, земноводных и пресмыкающихся уже обнародован в Сети.