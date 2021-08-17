Путин поручил утвердить планы восстановления городов после ЧС к сентябрю

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин поручил правительству страны к 1 сентября утвердить планы по восстановлению городов, которые пострадали в результате чрезвычайных ситуаций. Соответствующие поручения опубликованы во вторник, 17 августа, на сайте Кремля.

Поручение президента также касается глав муниципальных образований РФ. Так, региональное руководство и кабмин должны будут утвердить отдельные планы-графики по пострадавшим от ЧС муниципалитетам к 1 сентября.

В планы войдут работы по восстановлению разрушенной инфраструктуры и жилья. Дополнительную поддержку окажут пострадавшим при ЧС гражданам. Они получат специальные выплаты и медицинскую помощь при необходимости.

Ответственными за разработку планов назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин и главы субъектов, говорится в сообщении.

До этого Владимир Путин поручил упростить процедуры оказания финансовой помощи пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций россиянам до 1 сентября текущего года.

Глава государства ранее заявил, что природные бедствия, обрушившиеся на несколько регионов Российской Федерации, носят сегодня беспрецедентный характер.

В Якутии пылают пожары: на этой территории зафиксировано 164 природных возгорания. Сильные дожди привели к локальным подтоплениям в селе Красногорка Ленинского района в восточной части Крыма. В июне из-за сильных ливней были подтоплены Ялта, Керчь и другие районы на востоке Крыма.