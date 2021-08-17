Новая Зеландия ввела жесткий локдаун из-за коронавируса на три дня

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В ночь со вторника, 17 августа, на среду, 18 августа, в Новой Зеландии на три дня введут самый жесткий по четырехуровневой шкале локдаун из-за опасений распространения индийского штамма COVID-19. Об этом 17 августа рассказала премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн.

Коронавирус обнаружили у 58-летнего мужчины, который живет в северном районе Окленда Девенпорте. Специалисты изолировали его от окружающих. Люди, с которыми он контактировал, также находятся под наблюдением врачей.

Чтобы снизить риски распространения индийского штамма коронавируса, в течение трех дней на всей территории страны будет действовать жесткий карантин.

— В Окленде и Короманделе локдаун продлится неделю. Так мы сведем к минимуму любые контакты, а кроме того, у нас появится время на сбор дополнительной информации и проведение крупномасштабного тестирования, — отметила Ардерн.

Ограничения предусматривают закрытие учреждений и ведомств, отмену общественных мероприятий и перевод образовательных объектов на дистанционное обучение, пишет ТАСС.

Один из вариантов коронавируса B.1.617 впервые обнаружили в Индии в октябре 2020 года. Три его новых вариации — B.1.617.1, B.1.617.2 («дельта») и B.1.617.3 — были выявлены позже. Штамм «дельта» распространился на территории многих государств.

Врачи установили, что индийский штамм коронавируса «дельта» может проявляться в виде расстройства желудочно-кишечного тракта. Основными симптомами заболевания индийским штаммом коронавируса являются насморк, боль в горле и головная боль. Среди самых опасных отмечают образование тромбов. Также сообщалось, что данный штамм коронавируса более агрессивный, а вызванная им болезнь протекает быстрее.

В России зарегистрированы четыре вакцины от COVID-19: «Спутник V», «Спутник Лайт», «КовиВак» и «ЭпиВакКорона». По состоянию на 6 августа полный курс вакцинации от коронавируса прошли более 30 миллионов россиян. Лидерами по охвату населения вакцинацией являются Москва, Подмосковье, Белгородская область, Республика Тыва, а также Тюменская область.