Фестиваль цветов Green City пройдет на ВДНХ
Главная выставка страны с 26 по 29 августа приглашает москвичей и гостей столицы принять участие в фестивале цветов и экопродуктов Green City.
Для гостей мероприятия будут работать творческие мастер-классы, участников которых научат японской технике ошибана, покажут, как сделать экологичную сумку-шопер, объяснят, как приготовить вкусные здоровые милкшейки и как создать собственную рецептуру шоколада.
Также пройдут викторины и конкурсы, дегустации, игры и квесты. Самые маленькие гости смогут поучаствовать в интерактивной шоу-программе от Александра Силецкого.
В рамках фестиваля состоится уникальный показ по созданию композиций из цветов от мэтра флористики Вячеслава Роски. Профессионал съедобной флористики покажет, как создаются необычные вегетарианские композиции. Также пройдет презентация лучших сортов растений и цветов текущего года.
Кроме цветов и растений на ярмарке можно приобрести фермерские и органические продукты, а также натуральную косметику, экологичные товары для красоты, безвредные средства для ухода за домом.
Участие в мероприятии бесплатное, сообщается на сайте фестиваля.