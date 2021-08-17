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Фестиваль цветов Green City пройдет на ВДНХ

Ольга Маркова

Развлечения
Фестиваль цветов Green City пройдет на ВДНХ
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Главная выставка страны с 26 по 29 августа приглашает москвичей и гостей столицы принять участие в фестивале цветов и экопродуктов Green City.

Для гостей мероприятия будут работать творческие мастер-классы, участников которых научат японской технике ошибана, покажут, как сделать экологичную сумку-шопер, объяснят, как приготовить вкусные здоровые милкшейки и как создать собственную рецептуру шоколада.

Также пройдут викторины и конкурсы, дегустации, игры и квесты. Самые маленькие гости смогут поучаствовать в интерактивной шоу-программе от Александра Силецкого.

В рамках фестиваля состоится уникальный показ по созданию композиций из цветов от мэтра флористики Вячеслава Роски. Профессионал съедобной флористики покажет, как создаются необычные вегетарианские композиции. Также пройдет презентация лучших сортов растений и цветов текущего года.

Кроме цветов и растений на ярмарке можно приобрести фермерские и органические продукты, а также натуральную косметику, экологичные товары для красоты, безвредные средства для ухода за домом.

Участие в мероприятии бесплатное, сообщается на сайте фестиваля.

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