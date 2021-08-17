Андрей Бочкарев: После открытия станции метро «Некрасовка» в районе построили 40 жилых домов

Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

Открытие в 2019 году станции метро «Некрасовка» одноименной линии стало причиной развития всего располагающегося рядом с ней района и причиной строительства в этой зоне новых объектов. Об этом заявил заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Новые дороги и линии метро служат мощным стимулом к развитию тех районов, куда они приходят, — сказал заммэра.

По его словам, любой новый транспортный маршрут в городе повышает инвестиционную привлекательность территории.

Так, в районе Некрасовка после открытия новой станции стали появляться новые жилые застройки и современные объекты социального и спортивного назначения.

Бочкарев уточнил, что в течение последних двух лет в районе возвели 23 новых жилых здания на средства из городского бюджета и 17 домов благодаря помощи инвесторов.

В шаговой доступности от жилых зданий также появились три новых детских сада, подстанция скорой помощи на 20 экипажей, центр социального обслуживания москвичей, физкультурно-оздоровительный комплекс, несколько храмов и многое другое.

Заммэра подытожил, что до конца 2023 года в районе планируется построить еще четыре детских сада и три школы.

До этого стало известно, что детский сад, рассчитанный на 275 мест, построят в Некрасовке. Соответствующее разрешение на строительство уже было выдано, сообщил председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко. Детский сад возведут в семнадцатом квартале района. В трехэтажном здании смогут разместиться младшие, средние и старшие группы для детей от трех до семи лет. Для каждой из групп в здании будут оборудованы игровая комната, спальня с перегородками, раздевалка, буфет и туалет.