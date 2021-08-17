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Сергей Собянин выделил грант на регистрацию выявленных памятников культурного наследия

Анастасия Волоснова

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Сергей Собянин выделил грант на регистрацию выявленных памятников культурного наследия
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Федеральной кадастровой палате Росреестра выделят грант в размере 10 миллионов 911,9 тысячи рублей на регистрацию выявленных памятников культурного наследия. Об этом во вторник, 17 августа, рассказали в пресс-службе мэра и правительства столицы по итогам заседания президиума правительства Москвы.

Постановление о выделении соответствующего гранта подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

— Средства гранта пойдут на выполнение работ по подготовке документации, содержащей сведения о выявленных объектах культурного наследия, в целях их регистрации в Едином государственном реестре недвижимости, — пояснили в пресс-службе.

Так, ведомство планирует подготовить около 1,1 тысячи комплектов документов.

В настоящее время в столице учтено более двух тысяч выявленных объектов культурного наследия. Среди них более 550 объектов были приняты под охрану с 2011 года, пишет агентство городских новостей «Москва».

До этого Сергей Собянин анонсировал строительство семи новых мостов через Москву-реку. По его словам, мосты станут украшением мегаполиса, потому что к разработке их проектов привлекут лучшие архитектурные бюро столицы.

В июне сообщалось, что Дом-музей Чехова, который является объектом культурного наследия федерального значения и находится под охраной государства, отреставрируют в Москве.

Объект расположен по адресу Садовая-Кудринская улица, дом 6, строение 2. В этом доме писатель жил вместе со своей семьей четыре года. Здесь он написал пьесы «Леший», «Медведь», «Иванов», а также повести «Степь» и «Огни». Здание планируют отреставрировать до конца года.

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