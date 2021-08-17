Петр Бирюков заявил о завершении работ по укладке асфальта на острове Балчуг

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Россия, Москва, остров Балчуг Карта всех событий

Работы по укладке асфальта завершили на набережных и улицах острова Балчуг в Москве. Об этом во вторник, 17 августа, рассказал заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Петр Бирюков.

По его словам, специалисты Комплекса городского хозяйства уложили асфальт на Садовнической, Софийской, Раушской и Космодамианской набережных, Садовнической улице, а также в прилегающих переулках.

Бирюков уточнил, что на первом этапе рабочие выполнили мероприятия по фрезерованию асфальта, отремонтировали смотровые колодцы и дождеприемные решетки. Затем специалисты уложили прочное двухслойное асфальтобетонное покрытие.

— Ремонт набережных и улиц проводился в круглосуточном режиме. На каждом объекте применялась бесшовная технология. При таком способе укладка асфальта ведется «единым ковром» одновременно на всей ширине проезжей части. Это позволяет существенно сократить срок проведения работ, — добавил Бирюков.

Он подчеркнул, что в ближайшее время на отремонтированные дороги будет нанесена дорожная разметка. Общее благоустройство острова Балчуг планируют завершить ко Дню города, пишет РИА Новости.

Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что на острове Балчуг грядут существенные перемены. Так, Большой Каменный мост в столице открылся после капитального ремонта в понедельник, 16 августа. На территории острова также благоустроят набережные и отреставрируют исторические здания.

Мэр подчеркнул, что ремонт моста шел без остановок, так как это одна из важнейших «транспортных артерий в центре Москвы». Позднее москвичам показали процесс ремонта Большого Каменного моста.

Глава города также анонсировал строительство семи новых мостов через Москву-реку. По его словам, мосты станут украшением мегаполиса, потому что к разработке их проектов привлекут лучшие архитектурные бюро столицы.