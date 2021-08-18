Дополнительные электрички будут курсировать в дни форума «Армия-2021» в Подмосковье

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

На Белорусском и Киевском направлениях на период проведения открытых мероприятий форума «Армия-2021» назначаются дополнительные электропоезда. Об этом во вторник, 17 августа, рассказали в пресс-службе АО «Центральная ППК».

Для удобства пассажиров назначено 16 дополнительных рейсов на Белорусском направлении и 40 поездов – на Киевском. На Белорусском направлении 26 и 27 августа будет назначено по одному дополнительному рейсу и продлен маршрут трем поездам в каждую дату. Кроме того, 28 августа будет назначено 14 рейсов и продлен маршрут девяти поездов.

На Киевском направлении в период с 23 по 27 августа и с 30 августа по 3 сентября назначат по четыре рейса в каждый из дней указанного периода. Еще 15 электричкам продлят маршрут следования.

Гости форума смогут доехать до станций Голицыно, Кубинка-1, Селятино и далее добраться до мест проведения мероприятий на автобусах, предусмотренных организаторами. Сотрудники ЦППК помогут гостям форума сориентироваться на станциях и найти места отправления автобусов, сообщается на официальном сайте компании.

Военно-технический форум «Армия» пройдет с 22 по 28 августа на базе конгрессно-выставочного центра «Патриот», а также на аэродроме Кубинка и полигоне Алабино.