Поисковая операция на месте падения вертолета Ми-8 на Камчатке завершилась

Фото: Минобороны РФ

На месте крушения вертолета Ми-8 в Курильское озеро на Камчатке завершилась поисковая операция. Об этом в среду, 18 августа, рассказали в региональном управлении МЧС.

Так, 18 августа со дна Курильского озера достали тела еще двоих погибших при крушении вертолета. Тела подняли с помощью глубоководных аппаратов и водолазов ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

— Таким образом, все тела подняты на поверхность, — говорится в сообщении.

Всего в операции по ликвидации последствий инцидента с Ми-8 принимал участие 61 человек. Также в работах задействовали 14 единиц техники, пишет РИА Новости.

Вертолет Ми-8 упал в Курильское озеро на территории Кроноцкого заповедника на Камчатке. Он следовал из поселка Николаевка-2 к вулкану Ходутка. В вертолете находились три члена экипажа и 13 туристов, включая ребенка. Восемь человек выжили, четверо из них получили травмы.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

14 августа сообщалось, что специалисты подняли из воды тела троих погибших при крушении и доставили на берег.

Приоритетными версиями крушения являются техническая неисправность и ошибка пилотирования. По данным информированного источника, экипаж воздушного судна пытался выполнить посадку в условиях тумана и упал в озеро.

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