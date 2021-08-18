Сдавшая ЕГЭ в 8 лет москвичка может поступить в МГУ на платное отделение

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Юная москвичка Алиса Теплякова, которая сдала Единый государственный экзамен (ЕГЭ) в возрасте 8 лет и не поступила на бюджет психологического факультета Московского государственного университета (МГУ) имени Ломоносова, может стать студенткой этого отделения на платной основе. Об этом сообщили в пресс-службе психфака.

— Тепляковы, как и все остальные абитуриенты, могут заключить договор на обучение, — говорится в сообщении.

В середине июля факультет психологии МГУ выразил готовность принять на обучение Теплякову. Она сдала ЕГЭ по русскому языку, математике, биологии, а также информатике.

После этого ей вручили аттестат за 11-й класс. По словам отца, девочка хочет поступить на факультет психологии в МГУ, также она рассматривает другие факультеты, связанные с экологией и биоинформатикой.

В свою очередь ректор МГУ Виктор Садовничий комментируя данную ситуацию, отметил, что видел множество ребят, поступавших в 14–15 лет, но это — всегда особый случай. Если Теплякову примут, ей необходимо выделить педагога-психолога, который помог бы ей комфортно учиться в университете.

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова приступит к работе в сентябре в смешанном формате. В очном формате обучения будет учитываться фактор вакцинации, чтобы не допустить вспышки заболевания коронавирусной инфекцией.