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Более 60 рейсов отменили и задержали в аэропортах столичного региона

Илья Ашуров

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Более 60 рейсов отменили и задержали в аэропортах столичного региона
Фото: Денис Гришкин /АГН Москва

Вечером 18 августа в московских аэропортах задержали и отменили свыше 60 рейсов. Об этом свидетельствуют онлайн-табло аэропортов.

Так, в аэропорту Шереметьево 12 рейсов отменили и 11 задержали. В аэропорте Внуково отменили девять рейсов и еще 13 задержали. В аэропорте Домодедово четыре рейса отменили и 15 задержали.

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ВНУКОВО

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ДОМОДЕДОВО

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ШЕРЕМЕТЬЕВО

Вероятно, подобные изменения в расписании полетов связаны с неблагоприятной погодой в столичном регионе.

Гидрометцентр объявил в среду, 18 августа, «оранжевый» уровень погодной опасности в столице и Московской области до утра 19 августа. В это время столичный регион настигнут гроза, ливни и ветер. Период предупреждения действует в Москве с 16:00 среды и до 10:00 четверга. В области — с 14:00 18 августа и до 10:00 19-го числа.

В ГУ МЧС предупредили о надвигающейся погодной угрозе. Из-за грозы в столице ведомство также распространило экстренное предупреждение.

Мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице в соцсети Twitter также предупредил москвичей о неблагоприятной погоде и попросил жителей города быть осторожными.

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