Суд отклонил иск о восстановлении по службе обвиняемого в коррупции генерала МВД

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Московский городской суд оставил без изменения решение Тушинского районного суда в отношении экс-генерала МВД Александра Краковского, который обвинялся в коррупции. Об этом в среду, 18 августа, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе суда.

— Краковскому А.М. отказано в удовлетворении исковых требований к МВД РФ о признании приказа об увольнении незаконным, восстановлении на службе в органах внутренних дел, взыскании оплаты вынужденного прогула, компенсации морального вреда, — заключили в пресс-службе.

Заместители начальника следственного департамента МВД РФ Александр Краковский и Александра Бирюкова, а также бывший следователь по особо важным делам Александр Брянцев были задержаны 2 апреля 2020 года и помещены под стражу. Их обвиняют в содействии в переводе бизнесмена Альберта Худояна, арестованного в 2019 году за мошенничество на 10 миллионов долларов, из СИЗО под домашний арест.

10 июня суд освободил из-под стражи всех троих фигурантов дела. Мужчин отпустили из СИЗО без избрания им иной меры пресечения.