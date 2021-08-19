Более 30 рейсов отменили и задержали в московских аэропортах

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Россия, Московская область, аэропорт Шереметьево имени А.С. Пушкина Карта всех событий

В аэропортах Москвы отменили и задержали более 30 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписания» в четверг, 19 августа.

В Шереметьеве отменили 12 рейсов, а в аэропорту Внуково не состоятся десять перелетов, при этом четыре опаздывают. Кроме того, в Домодедове задерживаются семь рейсов, а два вылета отменены.

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ВНУКОВО

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ДОМОДЕДОВО

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ШЕРЕМЕТЬЕВО

Гидрометцентр объявил в среду, 18 августа, «оранжевый» уровень погодной опасности в столице и Московской области до утра 19 августа. В это время столичный регион настигнут гроза, ливни и ветер. Период предупреждения действует в Москве с 16:00 среды и до 10:00 четверга. В области — с 14:00 18 августа и до 10:00 19-го числа.

В ГУ МЧС предупредили о надвигающейся погодной угрозе. Из-за грозы в столице ведомство также распространило экстренное предупреждение.