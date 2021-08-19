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Массовое ДТП с участием четырех машин произошло на западе Москвы

Илья Ашуров

Происшествия
Массовое ДТП с участием четырех машин произошло на западе Москвы
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Россия, Москва, улица Борисовские Пруды, 31А Карта всех событий

На западе столицы произошло ДТП с участием четырех автомобилей. Об этом в четверг, 19 августа, сообщает пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Инцидент произошел рядом с домом 31а на улице Борисовские Пруды.

Массовое ДТП с участием четырех машин произошло на западе МосквыФото: Telegram / Дептранс. Оперативно

— Затруднено движение по улице Борисовские Пруды в центр. Пожалуйста, выбирайте пути объезда, — говорится в сообщении.

Согласно статистике ГИБДД, на минувшей неделе в Москве произошло 148 ДТП, в которых пострадали 174 человека и еще семь погибли. Наиболее распространенным видом ДТП по-прежнему остается столкновение транспортных средств. За минувшую неделю было зафиксировано 68 таких случаев.

На втором месте — наезд на пешеходов (38 случаев). При этом в 14 эпизодах наезд происходил в зоне действия пешеходного перехода. Еще в 19 случаях машины врезались в стоящие транспортные средства или препятствия. Также жертвами наезда становились велосипедисты. Они попадали в ДТП 13 раз.

В ГИБДД призвали водителей соблюдать правила дорожного движения и скоростной режим, а также контролировать безопасную дистанцию.

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