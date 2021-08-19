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Предприятия в Подмосковье премируют вакцинированных сотрудников

Михаил Алимов

Сюжет: 

Вакцинация от коронавируса
Общество
Предприятия в Подмосковье премируют вакцинированных сотрудников
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Подмосковные предприятия стимулируют своих сотрудников вакцинироваться — выдают им денежные премии. Об этом в четверг, 19 августа, сообщил председатель комитета Мособлдумы по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики Андрей Голубев.

— Могу привести в пример Ступинский химический завод. Там на всех этапах вакцинации сотрудники, которые привились, получали премии, причем солидные. Сейчас будет День города Ступино, и тогда премии получат очередные привившиеся, — рассказал он «Радио 1».

По словам депутата, подмосковные власти уже разыграли две квартиры среди вакцинированных и намерены провести еще несколько розыгрышей.

Недавно сообщалось, что жители Подмосковья могут ревакцинироваться от COVID-19 в 13 офисах МФЦ. Процедуру в них проводят препаратами «Спутник V» и «Спутник Лайт». Ревакцинация доступна для жителей десяти муниципалитетов региона.

Кроме того, известно, что среди вакцинированных от COVID-19 россиян разыграют по 100 тысяч рублей. Всего будет тысяча победителей.

По состоянию на 6 августа полный курс вакцинации от коронавируса прошли более 30 миллионов россиян. Лидерами по охвату населения вакцинацией являются Москва, Подмосковье, Белгородская область, Республика Тыва, а также Тюменская область.

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