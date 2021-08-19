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Полиция проверила подозрительный предмет в центре Нью-Йорка

Михаил Алимов

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Полиция проверила подозрительный предмет в центре Нью-Йорка
Фото: Анна Куприянова / Вечерняя Москва

Американские правоохранители проверили подозрительный металлический контейнер, брошенный велосипедистом на Таймс-Сквер в Вашингтоне. Опасности нет. Об этом в четверг, 19 августа, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на местную полицию.

Отмечается, что оцепление вокруг Таймс-Сквер снято.

До этого сообщалось, что людей эвакуировали с улицы из-за возможной опасности.

В этот день в США произошел еще один случай, связанный с угрозой взрыва. Сотрудники полиции оцепили несколько кварталов вокруг Капитолия в Вашингтоне из-за угрозы минирования автомобиля у библиотеки Конгресса.

За оцеплением оказались Капитолийский холм, Верховный суд и сама библиотека.

Территорию оградили желтой лентой. Потенциально опасную зону охраняют офицеры. Граждан просят обходить стороной этот район и выбирать иной маршрут.

Позже появились кадры из автомобиля мужчины, угрожавшего взрывом. Он требовал разговора с президентом США Джо Байденом. На видео слышно, что он предупреждает полицейских о последствиях при стрельбе по нему. Злоумышленник угрожает, что вместе с ним погибнут два района города.

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