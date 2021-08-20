Водитель автомобиля пострадал при наезде на остановку на севере Москвы

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Россия, Москва, Беговая улица, 11 Карта всех событий

Автомобиль врезался в остановку в Беговом районе, в результате аварии пострадал водитель. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в пятницу, 20 августа.

– На улице Беговая в районе дома 11 машина въехала в остановку. Пострадал водитель, — говорится в сообщении.

Детали инцидента уточняются, при этом движение не затруднено, отмечается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Согласно статистике ГИБДД, на минувшей неделе в Москве произошло 148 ДТП, в которых пострадали 174 человека и еще семь погибли. Наиболее распространенным видом аварий по-прежнему остается столкновение транспортных средств. За минувшую неделю было зафиксировано 68 таких случаев.

На втором месте — наезд на пешеходов (38 случаев). При этом в 14 эпизодах наезд происходил в зоне действия пешеходного перехода. Еще в 19 случаях машины врезались в стоящие транспортные средства или препятствия. Также жертвами наезда становились велосипедисты. Они попадали в ДТП 13 раз.