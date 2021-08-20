Темп подключения московских стационаров к ЕМИАС увеличился на 35 процентов

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В столице активно развивается интеграция Единой медицинской информационно-аналитической системы (ЕМИАС) в городские медучреждения. В этом году темп подключения стационаров к ней увеличился на 35 процентов. Об этом в пятницу, 20 августа, сообщили в пресс-службе столичного комплекса социального развития.

— Если за весь прошлый год доступ к системе получили 24 стационара, то только за семь месяцев этого года выполнено подключение уже 19 больниц. Таким образом, темп подключения увеличился на 35 процентов. В ближайшее время завершатся работы еще в нескольких стационарах, — говорится в сообщении.

В прошлом месяце заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что к ЕМИАС в Москве подключены уже 43 стационара — это 65 процентов всех больниц столицы. Еще в 11 учреждениях идут работы по подключению. К концу 2021 года внедрить ЕМИАС планируется во всех государственных хосписах Москвы.

В этом месяце заместитель мэра сообщила, что к системе подключены 95 процентов столичных родильных домов и перинатальных центров. Подключения роддомов и перинатальных центров к этой системе повысит эффективность оказания медицинской помощи пациенткам, а также улучшит взаимодействие между медучреждениями.

Внедрение ЕМИАС в работу больниц поможет повысить контроль над качеством обслуживания жителей столицы и увеличит эффективность нынешней медпомощи. Система удобна не только для врачей, но и для пациентов. Увидеть свои выписанные экспертизы они могут на портале mos.ru и в мобильном приложении «ЕМИАС.ИНФО», сообщается на официальном сайте мэра Москвы.