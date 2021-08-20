Началось строительство пешеходного перехода через МЦД-2 по 1-му Тушинскому проезду

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Россия, Москва, Волоколамское шоссе, 114к2с2 Карта всех событий

Рабочие начали строительство подземного пешеходного перехода через Московские центральные диаметры (МЦД-2) по 1-му Тушинскому проезду в столице. Об этом рассказал в пятницу, 20 августа, руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

По его словам, переход появится в районе владения 19 по 1-му Тушинскому проезду по адресу Волоколамское шоссе, дом 114, корпус 2, строение 2.

— В ходе работ будут переустроены, и проложены новые инженерные коммуникации, выполнено благоустройство территории. Строительство предстоит завершить в сентябре 2022 года, — добавил Загрутдинов.

Работы по возведению объекта будут идти в течение одного года. Его открытие позволит местным жителям безопасно переходить через железнодорожные пути Рижского направления Московской железной дороги.

Длина тоннеля составит 61 метр, ширина – четыре метра. Конструкция будет адаптирована для маломобильных граждан.

Загрутдинов подчеркнул, что всего специалисты будут строить в Москве семь пешеходных переходов через железнодорожные пути МЦД-2. Он добавил, что данное поручение дал мэр Москвы Сергей Собянин.

Также Загрутдинов сообщил о старте заселения дома по реновации в районе Косино-Ухтомский. Сейчас на объекте завершаются отделочные работы и благоустройство дворов.

При этом заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что в новые дома по программе реновации с начала 2021 года переселились 13 тысяч жителей города.