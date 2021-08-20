Три автомобиля столкнулись на Каширском шоссе в Москве
Три автомобиля, один из которых принадлежит службе каршеринга, столкнулись на Каширском шоссе. Об этом в пятницу, 20 августа, сообщает пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
ДТП произошло перед съездом на Пролетарский проспект при движении в сторону области.
— Информация по пострадавшим уточняется. Движение затруднено на 2,6 километра, — говорится в сообщении Telegram-канала ведомства.
Еще одна авария произошла в пятницу, 20 августа, в Беговом районе на севере Москвы. На улице Беговой в районе дома 11 автомобиль врезался в остановку. В результате аварии пострадал водитель авто.
12 августа произошло еще одно ДТП, но с более трагичным результатом. Водитель легкового автомобиля выехал за пределы проезжей части и врезался в остановку общественного транспорта, где находились люди. За рулем иномарки в момент аварии был житель Подмосковья 33-летний Илья Корнеев.
Мужчина был сильно пьян. В его крови обнаружили 1,058 промилле алкоголя. В результате ДТП два человека получили травмы и были направлены в медицинское учреждение для оказания помощи.