Бузова появилась в майке, посвященной конфликту с Губерниевым

Фото: instagram/buzova86

На репетиции номера для конкурса «Новая волна» Ольга Бузова появилась в майке, надпись которой отсылает к ее конфликту со спортивным комментатором Дмитрием Губерниевым, который произошел у них во время прямого эфира на «Матч ТВ» несколько месяцев назад.

Фотография певицы с надписью на груди «Где мой коньяк?» появилась в Сети. К слову, на конкурсе Бузова также исполнит песню на алкогольную тематику. Вместе с Димой Биланом она исполнит композицию «Пьяная любовь».

Фото: instagram.com/@buzova86

Напомним, Бузова разрыдалась в прямом эфире телеканала «Матч ТВ» после вопроса спортивного комментатора Губерниева, перестали ли певица пить коньяк по утрам, который являлся цитатой из известной книги Астрид Линдгрен о Карлсоне. Исполнительница не поняла иронии комментатора и принялась оправдываться, что не страдает алкогольной зависимостью. Позже Губерниев извинился перед Бузовой. Телеведущий Владимир Соловьев в свою очередь по поводу этого скандала заявил, что у Бузовой мания величия и она должна просить прощения у всех россиян.