Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Бузова появилась в майке, посвященной конфликту с Губерниевым

Анастасия Колоскова

Общество
Бузова появилась в майке, посвященной конфликту с Губерниевым
Фото: instagram/buzova86

На репетиции номера для конкурса «Новая волна» Ольга Бузова появилась в майке, надпись которой отсылает к ее конфликту со спортивным комментатором Дмитрием Губерниевым, который произошел у них во время прямого эфира на «Матч ТВ» несколько месяцев назад.

Фотография певицы с надписью на груди «Где мой коньяк?» появилась в Сети. К слову, на конкурсе Бузова также исполнит песню на алкогольную тематику. Вместе с Димой Биланом она исполнит композицию «Пьяная любовь».

Бузова появилась в майке, посвященной конфликту с ГуберниевымФото: instagram.com/@buzova86

Напомним, Бузова разрыдалась в прямом эфире телеканала «Матч ТВ» после вопроса спортивного комментатора Губерниева, перестали ли певица пить коньяк по утрам, который являлся цитатой из известной книги Астрид Линдгрен о Карлсоне. Исполнительница не поняла иронии комментатора и принялась оправдываться, что не страдает алкогольной зависимостью. Позже Губерниев извинился перед Бузовой. Телеведущий Владимир Соловьев в свою очередь по поводу этого скандала заявил, что у Бузовой мания величия и она должна просить прощения у всех россиян.

Читайте также:
Дмитрий ГуберниевОльга Бузоваконьяк
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Отголоски малодетности

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Очное счастье: мы увидим друг друга

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Просто стало чуть прохладнее

Татьяна Минеева
Татьяна Минеева

Бюро экспертов поможет бизнесу

Руслан Карманов
Руслан Карманов

О чем молчит Дзюба

Николай Касимов
Николай Касимов

Наука патриотов и романтиков

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Талибы* в Афганистане: готовиться надо к худшему

Все мнения
О проекте