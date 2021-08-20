Захарова предложила Великобритании переадресовать санкции США

Фото: МИД РФ

Британским властям следовало бы привлечь к ответственности представителей спецслужб США за несоблюдение положений Конвенции о запрещении химического оружия вместо введения санкций в отношении российских граждан. С таким заявлением в пятницу, 20 августа, выступила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Захарова подчеркнула, что Россия, в отличие от США, уничтожила арсенал химического оружия в соответствии с принятыми на себя международными обязательствами. Отвечая на призыв главы МИД Великобритании Доминика Рааба к России «задекларировать все запасы нервно-паралитических веществ группы "Новичок"», российский дипломат отметила, что это следует адресовать не Москве, а тем странам, которые ими обладают.

Представитель российского МИД напомнила, что Москва неоднократно запрашивала у Лондона и его партнеров материалы и доказательства по так называемому «делу Навального», но обращения были проигнорированы. Рааб своим заявлением по случаю годовщины ситуации с якобы имевшим место отравлением Алексея Навального признал манипуляции Лондона вокруг данной ситуации, указала Захарова.

Относительно введенных в отношении россиян санкций Захарова заявила в своем Telegram-канале об их нелегитимности, поскольку ограничительные меры не получили одобрения в Совете Безопасности ООН.

20 августа стало известно, что Великобритания добавила семь россиян в санкционный список по химическому оружию из-за «отравления» Алексея Навального.