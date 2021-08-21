Шойгу предложил обсудить модернизацию военкоматов на базе Подмосковья

Фото: Минобороны РФ

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу выступил с предложением провести всероссийские сборы по обсуждению модернизации военных комиссариатов на базе Московской области.

Как уточнил глава оборонного ведомства, это следует сделать «тогда, когда у них будет что показывать». После этого будет возможность «программы и программные продукты, которые они создадут, тиражировать на всю страну».

Шойгу также рассказал, что по его поручению Национальный центр управления обороной подготовил фотографии и справки о состоянии всех военкоматов. Если сравнить их с другими госучреждениями, военкоматы выглядят «не очень презентабельно», отметил министр.

Фотографии и справки о состоянии военкоматов будут направлены командующим военными округами, чтобы они понимали, по какому конкретно объекту необходимо провести работу, «чтобы было приятно заходить в военкомат», цитирует Сергея Шойгу телеканал «360».

В июне Сергей Шойгу рассказал, что в России будет запущена программа по приведению военных комиссариатов и пунктов отбора к современным стандартам. Он отметил, что «военкоматы в армии — это как гардероб в театре», поэтому необходимо привести их в образцовый вид.