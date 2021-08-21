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Движение на участке бокового проезда Аминьевского шоссе перекрыли до конца августа

Татьяна Плотникова

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Движение на участке бокового проезда Аминьевского шоссе перекрыли до конца августа
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Евгений Самарин
Россия, Москва, Аминьевское шоссе, 3А Карта всех событий

Движение автотранспорта на участке бокового проезда Аминьевского шоссе в Москве временно перекрыто. Об этом в пятницу, 20 августа, рассказали в столичном департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Как уточнили в ведомстве, ограничение вводится с 20 августа в связи с проведением инженерных работ.

До 31 августа будет полностью перекрыто движение на участке бокового проезда Аминьевского шоссе (разворот) от владения 3а, строение 22 по Очаковскому шоссе до владения 2 по Аминьевскому шоссе, сообщается на официальном сайте «Московский транспорт».

Движение на участке бокового проезда Аминьевского шоссе перекрыли до конца августаФото: ЦОДД

С 25 августа по 6 сентября будут перекрыты участки дорог в районе улицы Ильинки в Москве из-за проведения международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня». Движение полностью перекроют на улице Ильинке от Новой площади до Красной площади. Также будет перекрыт участок от улицы Ильинки до улицы Варварки в районе дома 5 на Красной площади. Ограничения будут действовать с 22:00 25 августа по 8:00 6 сентября.

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