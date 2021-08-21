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Комплексную застройку территорий используют для возведения арендных домов

Михаил Алимов

Общество
Комплексную застройку территорий используют для возведения арендных домов
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Для строительства арендного и социального жилья в России можно использовать механизм комплексного развития территорий. Об этом в субботу, 21 августа, сообщает Минстрой в госпрограмме «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ».

— Использование механизмов КРТ (комплексное развитие территорий) для строительства социального и арендного жилья, законодательное закрепление механизма поддержки строительства «стартовых домов» в рамках договоров КРТ на земельных участках Фонда защиты прав граждан, — говорится в документе, опубликованном на портале проектов нормативных правовых актов.

В рамках КРТ появилась возможность расселения ветхого и аварийного жилья. Кроме того, региональные власти могут сносить и неаварийные многоэтажные дома.

В июле Минстрой предложил повысить плату за капитальный ремонт жилья. Заместитель главы ведомства Максим Егоров сказал, что стоимость контрактов по капремонту необходимо увеличить на 25 процентов без проведения дополнительных конкурсов и аукционов. На такой шаг следует пойти из-за значительного подорожания стройматериалов.

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