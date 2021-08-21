Андрей Бочкарев сообщил о готовности перехода между станциями «Пыхтино» и «Рассказовка»

Фото: Пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

Переход между станциями«Пыхтино» и «Рассказовка» Калининско-Солнцевской линии московского метро готов на 43 процента. Об этом в субботу, 21 августа, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Длина перегона между станциями «Пыхтино» и «Рассказовка» составляет более двух километров. К настоящему моменту 6-метровый тоннелепроходческий комплекс «Роза» проложил 1153 метра правого перегонного тоннеля, а ТПМК «Наталия» — 717 метров соседнего, левого тоннеля, — рассказал он.

Линию метро продлят на две станции. Добавятся «Пыхтино» и «Внуково», а длина нового участка составит порядка пяти километров.

— Основные монолитные конструкции станционного комплекса «Пыхтино» выполнены на 50 процентов, началось сооружение монолитных конструкций станции «Внуково», — отметил Юрий Кравцов, генеральный директор компании «Мосинжпроект», ответственной за постройку участка.

По его словам, работы ведутся на всей территории объекта. Например, началась покраска конструкций метромоста, расположенного на перегоне между станциями «Пыхтино» и «Внуково» через реку Ликову. Он уже почти готов — остались монтажные работы декоративных элементов и металлоконструкций, а также устройство верхнего строения пути.

— Метро Москвы придет в аэропорт Внуково. Так что это уникальный проект, который очень полезен и нужен для москвичей и жителей этих районов, — прокомментировал мэр столицы Сергей Собянин строительство нового участка.

Его планируют завершить в 2023 году.

Недавно Бочкарев рассказал, что на станциях юго-западного участка Большого кольца метро ведется отделка. Как сообщили «ВМ» в компании-подрядчике, на «Мичуринском проспекте» монолитные работы выполнены на 99 процентов. Ведутся работы по обратной засыпке станционного комплекса.