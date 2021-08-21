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Захарова прокомментировала недопуск российских кораблей в испанский порт

Анастасия Колоскова

В мире
Захарова прокомментировала недопуск российских кораблей в испанский порт
Фото: МИД РФ

Решение Испании не допустить корабли российского ВМФ в порт города Сеуты противоречит Декларации о стратегическом партнерстве стран. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в комментарии, который распространили в субботу, 21 августа.

— С недоумением узнали об отказе испанских компетентных властей выдать разрешение на заход кораблей Северного флота ВМФ России (большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков» и спасательное буксирное судно «Алтай») в порт города Сеуты, — говорится в комментарии.

Захарова назвала ситуацию странной, так как существует положительная практика взаимодействия в вопросах о заходе военных кораблей России в порты Испании.

— Указанный шаг, несомненно, противоречит духу подписанной между двумя странами в 2009 года Декларации о стратегическом партнерстве, а также конструктивно развивавшемуся в последние годы российско-испанскому взаимодействию, — приводятся слова официального представителя МИД на сайте ведомства.

Захарова выразила удивление тем фактом, что официальные лица Испании допустили утечку информации об инциденте в центральные СМИ. Она увидела в этом желание страны «продемонстрировать свое равнение на русофобское крыло НАТО» в преддверии саммита стран — членов альянса, который состоится в Мадриде в 2022 году.

Министерство иностранных дел Испании не одобрило просьбу России о заходе большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков» и спасательного буксирного судна «Алтай» в порт Сеута в четверг, 19 августа.

Российские суда регулярно делали остановки в Сеуте в последние десятилетия. Недовольство этим высказывала Великобритания из-за того что порт находится недалеко от ее военно-морской базы в Гибралтаре. В этот раз Мадрид потребовал предоставить информацию о маршруте и цели плавания российских кораблей.

Военный эксперт Василий Дандыкин выразил мнение, что игнорирование Испанией просьб России о заходе двух кораблей в порт Сеуты было политическим решением.

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