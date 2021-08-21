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МЧС предупредило жителей столицы о грозе с порывистым ветром

Василий Плиткин

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МЧС предупредило жителей столицы о грозе с порывистым ветром
Фото: mos.ru / Е. Самарина

В Москве до конца субботы, 21 августа, ожидается гроза и ветер с порывами до 15 м/с, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС России.

— По прогнозам синоптиков Росгидромет, с 18:00 до конца суток 21 августа местами в Москве ожидается гроза с дождем, местами сильным, при грозе усиление ветра с порывами до 15 м/с, — говорится в сообщении.

В ведомстве рекомендовали автомобилистам в неблагоприятных погодных условиях значительно снизить скорость движения, увеличить дистанцию от впереди идущего транспорта, а также избегать внезапных маневров — обгонов, перестроений, опережений.

Пешеходам в МЧС посоветовали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции и не укрываться от грозы под деревьями, передает агентство городских новостей «Москва».

Выходные 21 и 22 августа станут одними из последних теплых дней этим летом. Об этом рассказала главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова. По словам специалиста, суббота и воскресенье ожидаются комфортными, с летней температурой. В целом выходные в Москве ожидаются примерно такими же по погоде, как и в Подмосковье.

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