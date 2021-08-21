Опровергнута информация, что причиной взрыва на северо-западе Москвы стал бытовой газ

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Бытовой газ не является причиной инцидента на улице Малая набережная в Москве, в результате которого погибли два человека. Об этом сообщается в Telegram-канале «Городское хозяйство Москвы».

— Опубликованная в ряде СМИ информация о взрыве бытового газа в доме на улице Малая набережная не соответствует действительности, — говорится в сообщении.

Отмечается, что прибывшие на место трагедии сотрудники аварийной бригады АО «МОСГАЗ» осмотрели квартиру и не нашли признаков повреждения газовых коммуникаций.

В сообщении уточняется, что взрыв произошел в жилой комнате. На месте работают сотрудники прокуратуры.

Ранее сообщалось о хлопке гранаты, который произошел на шестом этаже дома 5, строение 1 на улице Малая набережная. В результате на месте погиб 14-летний ребенок, а еще трое человек получили травмы, в том числе 12-летний мальчик. Позже стало известно, что в машине скорой помощи скончался пострадавший при взрыве мужчина 1977 года рождения, а затем появилась информация о гибели третьего пострадавшего. Также уточняется, что граната была боевой Ф-1.

Как сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова, предположительно, «техническое устройство» в квартиру принес подросток незадолго до случившегося, пишет РИА Новости.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям «Причинение смерти по неосторожности» и «Незаконный оборот оружия».