Прокуратура уточнила, что пострадавший в результате взрыва гранаты 12-летний мальчик жив

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Столичная прокуратура уточнила информацию относительно числа жертв инцидента с гранатой на северо-западе столицы. В результате трагедии скончались 14-летний подросток и 44-летний мужчина, еще один мальчик 12 лет в настоящий момент находится в реанимации.

Ранее сообщалось о хлопке гранаты, который произошел на шестом этаже дома 5, строение 1 на улице Малая набережная. В результате на месте погиб 14-летний ребенок, а еще трое человек получили травмы, в том числе 12-летний мальчик. Позже стало известно, что в машине скорой помощи скончался пострадавший при взрыве мужчина 1977 года рождения, а затем появилась информация о гибели третьего пострадавшего.

Позже прокуратура Москвы уточнила, что 12-летний мальчик остался жив.

— Он в реанимации. Внутренние органы ребенка не повреждены. Ему оказывается необходимая медицинская помощь, — сообщается в официальном Telegram-канале ведомства.

Известно, что в квартире взорвалась боевая граната Ф-1. Как сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова, предположительно, «техническое устройство» в квартиру принес подросток незадолго до случившегося.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям «Причинение смерти по неосторожности» и «Незаконный оборот оружия», расследование которого взяла на контроль прокуратура.