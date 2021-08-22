Эксперт напомнил автомобилистам важные правила при движении по трассе

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Во время движения по дорогам с разрешенной высокой скоростью следует быть особо внимательным и концентрироваться на происходящем. Помимо этого, существует несколько правил, соблюдение которых сделает поездку водителя и других участников движения беспроблемной и спокойной. О них в воскресенье, 22 августа, рассказал автомобильный эксперт Егор Васильев.

Обязательно нужно присматриваться к дорожным знакам: на высокой скорости их сложнее заметить и прочитать. Останавливаться на обочине в непросматриваемых местах эксперт не рекомендует.

— Естественно, не стоит останавливаться на обочине в непросматриваемых местах: cразу за перегибом дороги или за поворотом. Это может привести к тому, что в вас врежется какой-нибудь грузовик с засыпающим водителем за рулем, — рассказал он агентству «Прайм».

При остановке на ремонт лучше надеть на себя светоотражающий жилет. Перед тем как выйти на дорогу, следует внимательно посмотреть по сторонам.

Эксперт советует двигаться со скоростью потока: сильно превышать обычно не позволяют ПДД, но не стоит и ехать медленно. Такие водители превращаются в помеху для остальных участников движения. Если автомобиль не может поддерживать нормальную скорость, следует включить аварийный сигнал и ходовые огни или ближний свет фар.

Также Васильев советует держаться подальше от большегрузов, быть внимательнее при плохой погоде и делать остановки каждые три–четыре часа поездки.

Недавно водителей предупредили об изменениях дорожных знаков с 1 сентября. Вместо существующего знака 8.23 «Фотовидеофиксация» на российских дорогах будут устанавливать новый знак — 6.22 — с аналогичным названием. Последний отличается от предшественника тем, что он применяется самостоятельно, устанавливается исключительно на въезде в населенный пункт и действует на всей его территории.