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Онищенко сообщил, что необходимо обсудить вопрос вакцинации от гриппа

Михаил Алимов

Общество
Онищенко сообщил, что необходимо обсудить вопрос вакцинации от гриппа
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

С началом нового учебного года необходимо задуматься о вакцинации учащихся от гриппа. Об этом в воскресенье, 22 августа, заявил бывший санитарный врач России и депутат Госдумы Геннадий Онищенко.

По его словам, ученики начнут больше контактировать друг с другом. Нужно уже сейчас принимать необходимые профилактические меры, чтобы избежать значительного увеличения заболеваемости гриппом.

— Прежде всего, вакцинация против гриппа для детей. Сейчас идет подготовка к этому. В промышленных объемах создана детская вакцина, которая уже доставляется согласно графику Минздрава. Прежде всего, на Дальний Восток, в Сибирь, — рассказал он ФАН.

Кроме вакцины, в учебных заведениях не следует забывать и о прочих защитных мерах — ношение масок, обеззараживание помещений и правильном питании, передает «Царьград».

Недавно Онищенко предупредил о всплеске заболевания гриппом осенью. По его словам, в стране началась кампания по вакцинации от гриппа. Он отметил, что привиться от него необходимо в первую очередь школьникам, а также переболевшим коронавирусом и сделавшим прививку от него.

До этого Роспотребнадзор призвал привить от гриппа не менее 75 процентов людей из групп риска и не менее 60 процентов всех граждан РФ.

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