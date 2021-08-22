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В России за сутки выявили 20 564 новых случаев коронавируса

Михаил Алимов

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
В России за сутки выявили 20 564 новых случаев коронавируса
Фото: Артем Соболев / Вечерняя Москва

За сутки в России COVID-19 заболели 20 564 человека. Об этом в воскресенье, 22 августа, сообщает «Оперштаб Москвы».

У 7,6 процента заболевших при этом не были замечены клинические признаки вируса. Зафиксировано 762 летальных исхода. Полностью вылечили от коронавируса медики 15 414 пациентов.

Таким образом, со времен начала пандемии заболели 6 747 087 человек. Умерли от COVID-19 176 044 заболевших, а полностью выздоровели — 6 019 466.

Новость дополняется.

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