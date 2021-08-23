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Москвичка в результате кражи осталась без украшений почти на два миллиона рублей

Иван Юминов

Происшествия
Москвичка в результате кражи осталась без украшений почти на два миллиона рублей
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва
Россия, Москва, Садовая-Кудринская улица, 28-30 Карта всех событий

Неизвестный похитил из квартиры в центре Москвы ювелирные украшения стоимостью почти 1,8 миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

— В полицию от граждан поступило сообщение о повреждении окна в квартире по адресу: улица Садовая-Кудринская, дом 28-30. Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что неизвестный путем отжатия пластикового кухонного окна проник в квартиру, расположенную на пятом этаже, где совершил кражу принадлежащих хозяйке квартиры, неработающей, ювелирных украшений на сумму 8,5 и 12 тысячи евро, — рассказали в ведомстве.

Общий ущерб составил около 1,77 миллиона рублей. Уголовное дело возбуждено по статье «Кража», отмечает агентство городских новостей «Москва».

20 августа сообщалось, что неизвестный похитил из сейфа, находящегося в офисе столичной компании, более миллиона рублей. Бухгалтер фирмы, офис которой расположен по адресу проспект Маршала Жукова, дом 2, корпус 2, строение 1, обратилась в полицию с заявлением о краже.

Придя утром на работу, женщина обнаружила, что из сейфа пропали деньги — 1 миллион 100 тысяч рублей. По данному факту правоохранители проводят проверку.

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