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Наташе Королевой предложили продать свой откровенный портрет за миллион рублей

Виктория Сикерина

Общество
Наташе Королевой предложили продать свой откровенный портрет за миллион рублей
Фото: АГН Москва

Сергей Глушко, недавно увлекшийся живописью, подарил супруге Наташе Королевой ее откровенный портрет. После этого певица показала картину подписчикам в своем Instagram и рассказала им о таланте своего мужа. Однако один из преданных поклонников всерьез проявил интерес к портрету и даже захотел его купить.

Наташа Королева отметила, что тайный поклонник предложил ей миллион рублей за картину.

Пока артистка не знает, что ей ответить на такое предложение. Королева даже спросила у Глушко, разрешит ли он продать работу. Однако супруг звезды заявил, что сначала хочет показать картину общественности на индивидуальной выставке.

Многие подписчики Наташи Королевой посоветовали ей не торопиться с продажей. Они отметили, что на выставке портрет можно продать в пять раз дороже. Некоторые из поклонников написали, что расставаться с дорогим сердцу подарком не стоит, сообщает Пятый канал.

— Я бы продала, а у мужа попросила новый портрет. Не стоит продавать, подарок, сделанный своими руками, самый дорогой и ценный.Провести выставку, а там и за пять миллионов купят, — отметили в комментариях, — поделились мнение подписчики.

Ранее поклонники раскритиковали фотографию Наташи Королевой без макияжа. По словам аудитории, звезда выглядит уставшей и не на свой возраст.

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