«Ужас»: пользователи раскритиковали фото Королевой без макияжа и фотошопа

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Певица Наташа Королева на своей странице в социальной сети Instagram опубликовала фото из столичного ресторана. Примечательно, что артистка в кадре предстала без макияжа, также она не стала обрабатывать снимок в фотошопе.

Королева для похода в ресторан облачилась в наряд с сине-голубыми цветами с откровенным декольте.

— Знаковое место моих воспоминаний! — подписала фото звезда.

Многие подписчики артистки раскритиковали ее снимок. Они отметили, что Королева выглядит уставшей и постаревшей, также некоторым не понравилось откровенное декольте в кадре.

«Ужас»; «Главное груди показать! Вот в чем фишка фото»; «Очень неудачное фото»; «Без макияжа что ли?»; «Опухшая, прокачанная ботаксами»; «Ну так себе»; «Груди совсем старые»; «Это мерзко, пошло и отвратительно, лишь бы их показать и это Заслуженная», — написали фолловеры.

Однако нашлись и преданные поклонники знаменитости, которые одарили ее комплиментами.

«Прекрасная женщина»; «Наташа, какая же ты милая»; «Хорошая фотка, настоящая»; «Вы просто красавица», — оставили комментарии фанаты.

Недавно поклонники Королевой жестко раскритиковали Тарзана. Певица побывала на дне рождения композитора и продюсера Игоря Крутого. На праздновании она сняла видео со своим супругом Александром Глушко, более известным как Тарзан.