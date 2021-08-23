В Крыму назвали жертв идеи «деоккупации» полуострова

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Саммит «Крымская платформа» бумерангом ударит по его участкам, которые наводят на себя беду. Такое мнение выразил вице-премьер крымского правительства, постпред Крыма при президенте РФ Георгий Мурадов.

— История показывает, что жертвами подобных авантюр становятся прежде всего их авторы. Сама идея «деоккупации» Крыма бумерангом ударит по тем, кто ее изобрел и будет пытаться реализовать, — сказал вице-премьер.

Он добавил, что Россия и другие представители международной общественности обеспокоены «бездумной и наглой провокацией Вашингтона, нацеленной на дестабилизацию международной обстановки в Черноморском регионе».

Мурадов отметил, что попытка в очередной раз инициировать конфликт вокруг Крыма руками националистов из Киева с привлечением стран НАТО свидетельствует о намерении противников России продолжить демонтаж всего позитивного, что удавалось сохранять в международных отношениях, передает РИА Новости.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Крым «с радостью» воспримет возвращение украинских властей на полуостров. По его словам, российская сторона уже долгое время «оказывает влияние на жителей Крыма через средства массовой информации». Теперь, как считает Зеленский, у жителей Крыма «появилось понимание всего произошедшего», и власть Украины «с радушием» примут на территории полуострова.

Украинский лидер объявил о создании «Крымской платформы» в сентябре 2020 года. Киев в качестве цели форума видит координацию «международных усилий, направленных на возвращение Крыма в состав Украины», он начнется 23 августа.

Крымский вопрос

В марте 2014 года Крым после проведенного референдума принял решение выйти из состава Украины и присоединиться к России. За это решение тогда высказались 96,77 процента избирателей Крыма и 95,6 процента жителей Севастополя. Результаты народного голосования не признали многие страны мира, в том числе Украина, США и государства Евросоюза.

Российская сторона неоднократно заявляла, что жители полуострова проголосовали в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма «окончательно закрыт».