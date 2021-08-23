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Немецкого журналиста возмутил скромный прием Меркель в Украине

Полина Долганова

Политика
Немецкого журналиста возмутил скромный прием Меркель в Украине
Фото: Администрация президента РФ

Канцлера Германии Ангелу Меркель встретили в Киеве слишком скромно. Об этом написал немецкий журналист Йорг Бланк на своей странице в Twitter.

Он опубликовал кадры, на которых видно, как Меркель в аэропорту Киева встречают всего несколько человек, среди которых не было первых лиц Украины.

— Будничный прием канцлера в Киеве. Не было даже мэра Киева Виталия Кличко, хотя он планировал приехать. Недавно Зеленский обвинил Меркель в неэффективной политике в отношении России. Он делает ставку на «Зеленых» в следующем федеральном правительстве? — написал журналист.

До этого мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что его не пустили на встречу с германским канцлером Ангелой Меркель в аэропорту Борисполь. Он опубликовал видеоролик, где политику говорят, что его нет в списках встречающих. По его словам, с ним такое произошло впервые. Он упомянул о «проевропейском» МИД Украины, решившем нарушить протокольные мероприятия.

Переговоры канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Украины Владимира Зеленского состоялись в Киеве в воскресенье, 22 августа. Главы государств встретились на крыльце Мариинского дворца. У Меркель и Зеленского был предусмотрен личный разговор, а после — встреча с журналистами и официальные переговоры.

Во время пресс-конференции Зеленский заявил, что он обсудил с канцлером Германии процесс мирного урегулирования ситуации в Донбассе. Украина намерена добиться постоянного прекращения огня и обмена пленными, добавил он.

В пятницу, 20 августа, Ангела Меркель встретилась с президентом Владимиром Путиным. Лидеры государств обсудили ситуации в Афганистане, на Востоке Украины и в Белоруссии. Также Меркель и Путин подняли тему «Северного потока — 2» и договорились о конструктивном диалоге.

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