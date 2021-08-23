Немецкого журналиста возмутил скромный прием Меркель в Украине

Фото: Администрация президента РФ

Канцлера Германии Ангелу Меркель встретили в Киеве слишком скромно. Об этом написал немецкий журналист Йорг Бланк на своей странице в Twitter.

Он опубликовал кадры, на которых видно, как Меркель в аэропорту Киева встречают всего несколько человек, среди которых не было первых лиц Украины.

— Будничный прием канцлера в Киеве. Не было даже мэра Киева Виталия Кличко, хотя он планировал приехать. Недавно Зеленский обвинил Меркель в неэффективной политике в отношении России. Он делает ставку на «Зеленых» в следующем федеральном правительстве? — написал журналист.

Nüchterner Empfang für die Kanzlerin in Kiew. Auch Witali Klitschko, Kiews Bürgermeister, war nicht wie geplant da. Selenskyj hatte Merkel kürzlich schon eine nicht zielführende Russlandpolitik vorgeworfen. Setzt er auf die Grünen in der nächsten Bundesregierung? #dpaReporter pic.twitter.com/xHPfVwn7Xn — Jörg Blank (@JMaxBlank) August 22, 2021

До этого мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что его не пустили на встречу с германским канцлером Ангелой Меркель в аэропорту Борисполь. Он опубликовал видеоролик, где политику говорят, что его нет в списках встречающих. По его словам, с ним такое произошло впервые. Он упомянул о «проевропейском» МИД Украины, решившем нарушить протокольные мероприятия.

Переговоры канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Украины Владимира Зеленского состоялись в Киеве в воскресенье, 22 августа. Главы государств встретились на крыльце Мариинского дворца. У Меркель и Зеленского был предусмотрен личный разговор, а после — встреча с журналистами и официальные переговоры.

Во время пресс-конференции Зеленский заявил, что он обсудил с канцлером Германии процесс мирного урегулирования ситуации в Донбассе. Украина намерена добиться постоянного прекращения огня и обмена пленными, добавил он.

В пятницу, 20 августа, Ангела Меркель встретилась с президентом Владимиром Путиным. Лидеры государств обсудили ситуации в Афганистане, на Востоке Украины и в Белоруссии. Также Меркель и Путин подняли тему «Северного потока — 2» и договорились о конструктивном диалоге.