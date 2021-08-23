Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Туроператоры оценили риск закрытия Египта из-за четвертой волны коронавируса

Игорь Синельников

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
Туроператоры оценили риск закрытия Египта из-за четвертой волны коронавируса
Фото: Ксения Ульянова / АГН Москва

Россиянам пока не стоит опасаться отмены туров в Египет из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин, комментируя заявление советника президента АРЕ Мухаммада Таг эд-Дина.

Египетский политик ранее сообщил о начале четвертой волны коронавируса в стране. Он отметил рост числа заболевших и заявил, что после достижения пика волны цифры будут снижаться.

По словам Барзыкина, заболеваемость в Египте сейчас находится на достаточно низком уровне.

— Пока туристам опасаться не стоит. Может, Египет и вступает в четвертую волну коронавируса, но по статистике мы видим значительное снижение случаев заражения по сравнению с весной, — рассказал эксперт.

Специалист отметил, что на египетских курортах строго следят за иммунитетом персонала: там вакцинированы все люди, занятые в туриндустрии.

Барзыкин также обратил внимание, что ситуацию с распространением COVID-19 постоянно контролирует Роспотребнадзор.

— В случае значительного роста числа заболевших в Египте въезд туда могут ограничить или изменить политику проверки граждан. Все страны это проходили, тут точные прогнозы делать нельзя, — заключил собеседник «ВМ».

Читайте также:
КоронавирусЕгипетПутешествия
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Сергей Лесков
Сергей Лесков

Золотые руки, которых нам не хватает

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Срочно нужна связь с потусторонним миром

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Роботы призваны на службу

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Молодость навсегда

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Отголоски малодетности

Наталья Чаплин
Наталья Чаплин

Подари собаке дом

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Очное счастье: мы увидим друг друга

Все мнения
О проекте