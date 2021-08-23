Туроператоры оценили риск закрытия Египта из-за четвертой волны коронавируса

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Россиянам пока не стоит опасаться отмены туров в Египет из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин, комментируя заявление советника президента АРЕ Мухаммада Таг эд-Дина.

Египетский политик ранее сообщил о начале четвертой волны коронавируса в стране. Он отметил рост числа заболевших и заявил, что после достижения пика волны цифры будут снижаться.

По словам Барзыкина, заболеваемость в Египте сейчас находится на достаточно низком уровне.

— Пока туристам опасаться не стоит. Может, Египет и вступает в четвертую волну коронавируса, но по статистике мы видим значительное снижение случаев заражения по сравнению с весной, — рассказал эксперт.

Специалист отметил, что на египетских курортах строго следят за иммунитетом персонала: там вакцинированы все люди, занятые в туриндустрии.

Барзыкин также обратил внимание, что ситуацию с распространением COVID-19 постоянно контролирует Роспотребнадзор.

— В случае значительного роста числа заболевших в Египте въезд туда могут ограничить или изменить политику проверки граждан. Все страны это проходили, тут точные прогнозы делать нельзя, — заключил собеседник «ВМ».