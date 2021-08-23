Музыка неоклассиков и песни из фильмов: ВДНХ пригласила на концерты

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Главная выставка страны приглашает посетителей с 24 по 29 августа на завершающие летние концерты в павильон Азербайджанской Республики. Для посетителей выступят коллективы «Зимавсегда», Mika Vino, «Элли на маковом поле», NЕOrchestrа, «Богемы Джаз» и солистка Полина Орбах.

Во вторник, 24 августа, NЕOrchestra исполнит программу «Неоклассика: пульс времени», составленную из произведений композиторов Чилли Гонзалеса, Людовико Эйнауди, Олафура Арнальдса, Макса Рихтера и Дзе Хисаиси. Зрителей ждет игра на струнных инструментах и фортепиано.

Акустический концерт коллектива «Зимавсегда» состоится 26 августа. Посетители услышат 16 песен, в том числе «Вселенная разберется», «Мечта», «Ищи еще».

На следующий день, 27 августа, джазовая певица Полина Орбах и ансамбль «Богема Джаз» исполнят хиты из культовых фильмов: «Moon River» из «Завтрака у Тиффани», «Golden Eye» из фильма о Джеймсе Бонде «Золотой глаз», «Over the Rainbow» их киномюзикла «Волшебник страны Оз».

В субботу, 28 августа, на сцену оранжереи выйдет Mika Vino, который совмещает в своих работах разные направления и жанры. А на следующий день гости оранжереи ВДНХ смогут присутствовать на концерте инди-проекта «Элли на маковом поле». Романтичная, искренняя музыка, наполненная любовью и драмой.

Участие в мероприятиях по билетам сообщается на сайте ВДНХ.