Выставочные залы Москвы примут участие в акции «Ночь кино»

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Выставочные залы Москвы 28 августа примут участие в акции «Ночь кино». В каждой галерее подготовлена насыщенная программа, посетить которую может любой желающий.

В галерее «На Каширке» режиссер Диана Галимзянова представит свой дебютный фильм «Самая светлая тьма» и расскажет, что такое реверсивная драматургия, о работе с жанровыми клише и эстетикой фильмов 40-х годов.

Кинопоказ фильма А. Роома «Третья Мещанская» (1927) состоится в галерее «На Шаболовке». Гостям будет предложено не только посмотреть фильм, но и принять участие в интерактивном перформансе «Подари голос великому немому». Они озвучат своими голосами персонажей немого фильма.

В галерее «Пересветов переулок» можно принять участие в творческой встрече «Коротко про женщин и мужчин». Здесь пройдет показ работ молодых кинематографистов.

Кинопоказ фильмов «Жил-был Дом» и «Музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина» ждет посетителей галереи «Нагорная».

Юные москвичи приглашаются в галерею «Печатники». Здесь для них пройдет показ детских фильмов. Ребята посмотрят классические советские детские фильмы и поучаствуют в киновикторине.

В галерее «Солнцево» можно принять участие в киномарафоне «Съемочная площадка Москва!», в рамках которого покажут советские фильмы «Девушка с гитарой» и «Московские каникулы».

Галерея XXI века для своих посетителей подготовила нон-стоп показ документальных фильмов о воздушных змеях «На семи ветрах».

В галерее «Богородское» пройдет показ фильма «Мне 20 лет». Эта картина о троих друзьях, чье становление в жизни приходится на непростое время в жизни страны, когда старые идеалы советского периода подвергаются пересмотру, не выдерживают нового времени, тем самым заставляя героев искать новые ориентиры.

Конкурс и кинопоказ фильма «Июльский дождь» пройдут в галерее «Измайлово».

Вечер памяти режиссера и актера В. В. Меньшова состоится в галерее-мастерской «Варшавка». Зрители вспомнят фильм «Любовь и голуби».

Галерея «Ходынка» представляет кинопрограмму «Арт и док». Начинающие режиссеры покажут свои первые фильмы-короткометражки и ответят на вопросы зрителей. В галерее «ЗДЕСЬ на Таганке» пройдет кинопоказ фильма «Мне 20 лет».

Киномарафон «Кино о кино, или Приключения киносъемщиков» можно увидеть в галерее «Беляево». В его программе будет показано два фильма: «Человек с бульвара Капуцинов» и «Возвращение «Броненосца».

«Электромузей в Ростокино» зовет гостей на вечер хоррора. Здесь покажут культовые фильмы-хорроры разных десятилетий, определившие законы жанра: «Носферату, симфония ужаса», «Уродцы» и «Человек-волк».

В галерее «Загорье» пройдет фестиваль молодой анимации, на котором будут показаны работы современных авторов. Выполненные в различных техниках, от стоп-моушена и 3D, до классической покадровой анимации, фильмы призваны приобщить зрителей к современному искусству.

Киномарафон «Съемочная площадка — Москва!» пройдет и в галерее «Парк». Здесь покажут фильмы самых разных лет, действие которых происходит в Москве: «Москва», «Папиросница от Моссельпрома», «Новая Москва» и «Мне 20 лет».

Участие в мероприятиях бесплатное, сообщается на сайте организации.